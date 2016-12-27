U-14 Ligi’nde 5 maç var

U-14 Ligi’nde heyecan hafta içinde oynanacak E ve H grubu maçları ile devam edecek.

Gölcük-Karamürsel İlçesi takımlarının yer aldığı E Grubu’nda zirve yarışı yapan Tepeköy Defnespor, Karamürsel İY ile karşılaşacak. Karamürsel Stadı’ndaki maçın başlama saati 19.00 olarak belirlendi.

G.ŞİRİNKÖY-G.KARADENİZ

U-14 Ligi’nde hafta içi mesaisinde yarın akşamın bir diğer maçında da G.Şirinköyspor ile G.Karadenizspor takımları karşılaşacak. Değirmendere Stadı’ndaki karşılaşma 19.00’da start alacak. Bu gruba dahil bir diğer maçta perşembe günü Hisareynspor ile Seka Doğanspor takımları kozlarını paylaşacak.

