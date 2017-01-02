U-14 Ligi’nde 5 maç var

İlimizde kötü hava koşullar yüzünden 30 Aralık Cuma günü ile 1 Ocak Pazar günü arasındaki tüm amatör maçlar iptal edilmişti.

İlimizde en son 29 Aralık Perşembe günkü maçlar oynanmıştı. 4 gün aradan sonra küçük yaş gruplarında heyecan bu akşam ve yarınki maçlarla yeniden start alacak.

YARIN AKŞAM YOĞUNLUK U-14’LERDE

4 gün sonra ilk kez maçların oynanacağı yarın akşam yoğunluk U-14 yaş grubunda olacak. Yarın akşam D Grubu’na dahil maçlarda lider İzmit GB, Derince deplasmanında Yavuzspor ile karşılaşacak. Play-Off yarışı yapan Hacı Hızır Şafakspor, Büyükşehir Tesislerinki maçta Sedaş TEK Spor’u edecek. E Grubu’na dahil maçta da Hisareynspor ile Karamürsel İY takımları Değirmendere Stadı’nda 19.00’da karşı karşıya gelecek.