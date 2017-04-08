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U-14 Play-Off’ta A Grubu’nda şampiyon yarın belli oluyor

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U-14 Play-Off’ta A Grubu’nda şampiyon yarın belli oluyor
U-14 Ligi Play-Off’ta A grubunda son maçlar yarın oynanıyor.

Önceki akşam 41 FK ile Dilovası Belediyespor arasındaki karşılaşma 0-0 sona erdi. 14 upanla maçlarını tamamlayan 41 FK, şampiyonluk şansın büyük ölçüde yitirdi.

AVANTAJ DİLOVASI BELEDİYESPOR’DA

41 FK ile berabere kalan Dilovası Belediyespor, yarın sahasında grubun son sırasındaki Kocaeli Gençspor ile karşılaşacak. Dilovası Belediyespor 14.00’te başlayacak maçı kazanması halinde şampiyon olacak. 12’er puanlı Karamürsel İY ile Kartepe Belediyespor da kozlarını Karamürsel Stadı’nda 13.00’te paylaşacak. İki takımdan bir kazanıp, Dilovası Belediyespor’un da kaybetmesi halinde şampiyon olacak.

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