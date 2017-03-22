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U-14 Play-Off’ta A ve C Grubu’nda ikinci yarı maçları yarın akşam başlıyor

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U-14 Play-Off’ta A ve C Grubu’nda ikinci yarı maçları yarın akşam başlıyor
U-14 Ligi Play-Off’ta A ve C Grubu’nda ilk yarı geçtiğimiz hafta sonunda oynanan maçlarla tamamlandı.

Play-Off’un ikinci yarısında ilk hafta müsabakaları ise yarın akşam oynanacak. Son maçında Karamürsel İY’yi 4-0 yenen Kartepe Belediyespor, lider Dilovası Belediyespor’u konuk edecek. Arslanbey Stadı’ndaki karşılaşma 19.15’de başlayacak.

B GRUBU’NDA ŞAMPİYONLUK DÜĞÜMÜ PAZARTESİ GÜNÜ ÇÖZÜLECEK
U-14 Ligi Play-Off B Grubu’nda ilimizi Türkiye Şampiyonası’nda temsil edecek takım 27 Mart Pazartesi günü Harb-İşspor ile Derince Belediye Demirspor arasında oynanacak maçta belli olacak. Hafta sonunda Körfez GB’yi 2-0 yenen Harb-İşspor 11 puanla zirvede. Derince Belediye Demirspor, rakibini 1 puan geriden takip ediyor. Harb-İşspor-Derince Belediye Demirspor maçı Kavaklı Stadı’nda 19.00’da başlayacak.

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