U-14 Play-Off’ta iki maç ertelendi

U-14 Ligi Play-Off’ta dün akşam Güneşspor-İzmit Belediyespor ve Kocaeli Gençspor-41 FK müsabakaları ileri bir tarihe ertelendi.

Güneşspor ile 41 FK takımlarını U-15 yaş gruplarının Türkiye Şampiyonası’nda mücadele etmesi nedeni ile Tertip Komitesi, bu iki takımın maçlarını erteledi.

KARTEPE, DİLOVASI’NI YENDİ

U-14 Ligi Play-Off’ta dün akşam tek maç vardı. A Grubu’na dahil maçta Kartepe Belediyespor, sahasında konuk ettiği Dilovası Belediyespor’u 2-1 mağlup etti, şampiyonluk umutlarını devam ettirdi. C Grubu’na dahil Beylikbağı ile Başiskele Belediyespor arasında oynanması gereken maçta Başiskele’nin lider çekilmesi ile iptal oldu. Beylikbağıspor bu karşılaşmayı 3-0 hükmen kazanacak.

