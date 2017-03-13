U-14 Play-Off’ta ikinci yarı başlıyor

U-14 Ligi Play-Off’ta takımlar üçüncü hafta maçları geride kaldı, B ve D Grubu’nda ilk yarı bir maç dışında noktalandı. A ve C Grubu’nda ise ligin ilk yarısı bu hafta içinde oynanacak maçlarla sona erecek.

HARB-İŞSPOR GEBZE DEPLASMANINDA B Grubu’nda ilk yarıyı lider Körfez GB’nin 2 puan gerisinde tamamlayan Harb-İşspor, Play-Off’un ikinci yarısına deplasmanda Gebzespor maçı ile start verecek. Kırmızı-Lacivertli ekip, ligde puan bulunmayan rakibini Metin Oktay Stadı’nda 19.15’de başlayacak maçta yenip, iddiasını son iki haftaya taşımak istiyor. C Grubu’na dahil maçta da Mustafapaşaspor ile Güneşspor takımları da kozlarını Beylikbağı Stadı’nda paylaşacak. Hafta sonunda deplasmanda 41 FK’yı yenen Karamürsel İY’de, çarşamba sahasında Kocaeli Gençspor ile karşılaşacak.

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