U-14 Play-Off’ta ilk maçlar

Geçtiğimiz hafta normal sezonu tamamlanan U-14 Ligi’nde Play-Off heyecanı yarın akşam start alıyor. 4 grupta oynanacak olan U-14 Ligi Play-Off’ta ilk sırayı alacak takımlar ilimizi Türkiye Şampiyonası’nda temsil edecek.

İZMİT GB-DERİNCE BİRLİK

U-14 Ligi Play-Off D Grubu’nda yer alan İzmit GB ile Derince Birlikspor, ilk hafta maçlarını oynuyor. Ligde son maçını kazanıp, ismini Play-Off’a yazdıran Derince Birlikspor, M.Ali Kağıtçı Stadı’ndaki maçta İzmit GB’yi konuk olacak. C Grubu’na dahil maçta da İzmit Belediyespor ile Güneşspor takımları kozlarını Avni Kalkavan Stadı’nda paylaşacak. İki maçın başlama saati 19.00 olarak belirlendi.

DERİNCE BEL.DEMİR İLE KÖRFEZ GB KARŞILAŞACAK

U-14 Ligi Play-Off B Grubu’nda yer alan şampiyonluğun iki güçlü adayı Derince Belediye Demirspor ile Körfez GB, ilk hafta maçında karşı karşıya gelecek. Derince Stadı’ndaki karşılaşma 19.00’da başlayacak. Cephanelik Stadı’ndaki maçta da 41 FK ile Kocaeli Gençspor takımları puan mücadelesi yapacak. Kavaklı Stadı’nda ki maçta da Harb-İşspor, Gebzespor’u ağırlayacak. Maçların başlama saati 19.00.