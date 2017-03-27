U-14 Play-Off’ta İzmit GB mağlup

U-14 Ligi Play-Off’ta heyecan hafta sonunda oynanan maçlarla devam etti.

D Grubu’nda son hafta ilimizi Türkiye Şampiyonası’na katılacak takımın belirleneceği maçta Çayırovaspor ile İzmit GB karşılaştı. Son haftaya rakibini 3 puan önünde giren İzmit GB, maçtan 2-0 mağlup ayrıldı. Ligi aynı puanda bitiren iki takımda ikili averajı daha iyi olan Çayırovaspor şampiyon oldu.

YARIN AKŞAM DA MAÇLAR VAR

A Grubu’na dahil maçta da Dilovası Belediyespor, Karamürsel İY’yi 4-1 yendi. Play-Off’ta yarın akşam da 3 maç var. B Grubu’na dahil maçta Körfez GB ile Gebzespor Esentepe Stadı’nda karşılaşacak. Beylikbağı-Güneşspor ve Mustafapaşa-İzmit Belediyespor günün diğer maçları.

