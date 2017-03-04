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U-14 Play-Off’tan gollü başladı

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U-14 Play-Off’tan gollü başladı
U-14 Ligi’nde Play-Off heyecanı önceki akşam oynanan maçlarla start aldı. İlk hafta maçlarında favori takımlar farklı skorla kazandı.

41 FK, ilk maçında Kocaeli Gençspor’u 9-0 yendi. Harbİşspor da Gebzespor’a 7-1 üstünlük sağladı.

İZMİT GB FARK ATTI

U-14 Ligi Play-Off D Grubu’nda yer alan İzmit GB ile Derince Birlikspor, ilk hafta maçlarına çıktı. Ligde son maçını kazanıp, ismini Play-Off’a yazdıran Derince Birlikspor, M.Ali Kağıtçı Stadı’ndaki maçta İzmit GB karşısında 4-0 gibi farklı skorla mağlup oldu. C Grubu’na dahil maçta da İzmit Belediyespor ile Güneşspor takımları kozlarını Avni Kalkavan Stadı’nda paylaştı, karşılaşma başladığı gibi golsüz bitti.

KÖRFEZ GB, DEPLASMANDA KAZANDI

U-14 Ligi Play-Off B Grubu’nda yer alan şampiyonluğun iki güçlü adayı Derince Belediye Demirspor ile Körfez GB, ilk hafta maçında karşı karşıya geldi. Derince Stadı’ndaki karşılaşmayı deplasman takımı Körfez GB 4-0 galip geldi. Cephanelik Stadı’ndaki maçta da 41 FK,  Kocaeli Gençspor’u 9-0 yendi, İlk haftanın lideri oldu.  Kavaklı Stadı’nda ki maçta da Harb-İşspor, Gebzespor’u 7-1 ile geçti.

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