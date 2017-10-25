U-14’lerde 4 lider kayıpsız

B Grubu’nda Güneşspor, C Grubu’nda da Kocaeli Gençspor ilk yarıyı zirvede tamamladı. Ligin ilk yarısını lider bitiren Güneşspor ve Kocaeli Gençspor ile birlikte D Grubu’nda Hisareynspor, E Grubu’nda da G.Karadenizspor puan kaybı yaşamadan yollarına devam ediyor.

A GRUBU’NDA İLK YARIDA SON MAÇLAR OYNANIYOR

U-14 Ligi A Grubu’nda ilk yarı yarın akşam oynanacak maçlarla sona edecek. Ligin ilk yarısının bitimine bir hafta kala liderliğini garantileyen Belediye Derincespor, bu akşam İzmit FK ile karşılaşacaktı. Grupta Play-Off yarışı yapan İzmit GB ise bu akşam sahaya çıkıyor, Yavuzspor ile deplasmanda karşılaşacak. Derince Stadı’ndaki karşılaşma 19.00’da başlayacak. Bu gruba dahil bir diğer maçta da Yenidoğanspor ile Çamlıtepespor takımları M.Ali Kağıtçı Stadı’nda 19.15’de kozlarını paylaşacak.

B GRUBU’NDA PLAY-OFF YARIŞI KIZIŞTI

B Grubu’nda geçtiğimiz hafta sonu oynanan müsabakalarla ligin ilk yarısı tamamlandı. Güneşspor 10’da 10 yaparak ligin ilk yarısını lider tamamladı. İlk 3 takımın Play-Off’a çıkacağı bu grupta zirve yarışında çok büyük çekişme yaşanıyor. Grubun iddialı takımlarından Çınarlıspor, sahasında konuk ettiği Yeni Kandıraspor ile 0-0 berabere kaldı. Üst sıralardan kopmak istemeyen İzmit Yıldızspor ile Kocaelispor maçı da 1-1 berabere bitti. C Grubu’nda Kocaeli Gençspor ile takipçisi D.Birlikspor, rakiplerine puan farkı yaptılar.

