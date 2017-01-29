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U-14’lerde 4 maç oynanabildi

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U-14’lerde 4 maç oynanabildi
Yoğun kar yağışı yüzünden küçük yaş gruplarındaki maçların bir çoğu oynanamadı.

Arslanbey, Cephanelik ve Kandıra Stadı’ndaki maçlar iptal oldu. U-14 Ligi’nde dün sadece 4 maç oynandı. Esentepe Stadı’ndaki maçta Körfez İlçesi Birlikspor, Çınarlıspor’u 3-2 mağlup etti.

YARIN SAHALAR U-16’LARIN

Cumartesi günü merkez gruplarında U-16’larda 4 maç oynanabildi. Yılmazspor, Yenidoğanspor ile oynaması gereken maça çıkmadı. Beşyol Zabıtanspor’u esame listesine imza atacak yöneticisi olmadığı içinde Beşyol-Bekirderespor U-16 karşılaşması oynanmadı. U-16 Ligi’nde 3’üncü hafta heyecanı yarın akşam oynanacak karşılaşmalarla devam edecek. Arslanbey, Cephanelik ve Kavaklı sahalarında ikişer maç var. İlk maçların başla saati15.00 olarak belirlendi.

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