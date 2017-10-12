U-14’lerde 5 takım kayıpsız

Merkez gruplarında puan kaybı olmayan sadece 5 takım kaldı. Kocaeli Birlikspor, Güneşspor, Kocaeli Gençspor, Hisareynspor ve Gölcük Karadenizspor puan kaybetmeden yollarına devam eden takımlar.

A GRUBU’NDA BÜYÜK ÇEKİŞME

U-14 Ligi A Grubu’nda takımlar 7’nci hafta maçlarını oynadı. Kocaeli Birlikspor 6’da 6 yaparak zirvede yer alıyor. 18 puanlı bu takımı iki puan geriden 3 takım takip ediyor. Birer maçı fazla 41 FK ile Yeşilovaspor’un 16 puanı var. 6 maç oynayan Belediye Derincespor da yine 16 puanla bu zirve yarışında iddialı takımlar arasında bulunuyor. B Grubu’nda ise zirvede yer alan, 8’de 8 yapan Güneşspor en yakın rakibine tamı 9 puan fark yaptı.

KOCAELİ GENÇ 8’DE 8 YAPTI

U-14 Ligi’nde zirve yarışı yapan takımlardan biri de Kocaeli Gençspor. Küçük yaş gruplarında çok başarılı olan Sarı-Kırmızı ekip, C Grubu’nda liderlik koltuğunda oturuyor, 8’de 8 yapan tek takım. Bu takımı 3 puan geriden takip eden Derince Birlikspor da, grubun iddialı takımları arasında bulunuyor. Derince Birlikspor, son maçında Yeni Kocaelispor’u 6-1 mağlup etti. Üçüncü sıradaki hereke Yıldızspor’un da Play-Off yarışında oldukça iddiası var.

HİSAREYN VE G.KARADENİZ’DE PUAN KAYBI YAŞAMADI

Gölcük-Karamürsel İlçesi takımlarının yer aldığı D ve E Grubu’nda altyapıda çok başarılı iki takım zirvede yer alıyor. D Grubu’nda Hisareynspor, son maçında Ereğlispor’u 5-1 yendi, 6’da 6 yaptı. Bu haftayı bay geçen, bir maçı eksik Kartepe Belediyespor da şampiyonluk iddiası olan takımlar arasında yer alıyor. E Grubu’nda de zirvede Bordo-Mavili G.Karadenizspor var. G.Karadenizspor, Gölcük derbisinde karşılaştığı Gölcükspor’u 2-0 yendi, kayıpsız olarak yoluna devam etti.