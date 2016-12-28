  • BIST 77.187
  • Altın 129,885
  • Dolar 3,5457
  • Euro 3,6854
  • Kocaeli 4 °C

U-14’lerde 5’inci maçlar oynandı

»
U-14’lerde 5’inci maçlar oynandı
U-14 Ligi’nde heyecan 5’inci hafta maçları ile devam etti.

A Grubu’nda 41 FK, B Grubu’nda Derince Belediye Demirspor, C Grubu’nda İzmit Belediyespor, D Grubu’nda İzmit GB, E Grubu’nda Harb-İşspor ve F Grubu’nda Kartepe Belediyespor zirvedeki yeri korudu.

41 FK VE DEMİRSPOR FARK ATTI
U-14 Ligi A Grubu’nda liderlik koltuğunda oturan 41 FK, 5’inci hafta maçından da galibiyetle ayrıldı. Kırmızı-Lacivertli ekip, Yenişehirspor ile oynadığı maçı 7-1 kazandı. Bu grupta Play-Off yarışı yapan Derince Birlikspor, Yeni Kocaelispor’a 2-1 mağlup oldu. Çok iddialı takımların yer aldığı B Grubu’nda da zirvede Derince Belediye Demirspor var. Mavi-Lacivertli ekip, Çamlıtepespor karşısında 8-0 gibi farklı skorla galip geldi. Bu grupta lideri takip eden Hereke Ylıdızspor ile Güneşspor son maçlarını galibiyetle tamamladı.

İZMİT BELEDİYE 5’DE 5 YAPTI
C Grubu’nda zirvede İzmit Belediyespor var. Mavi-Beyazlı ekip, son maçında Çenesuyu Plajyoluspor karşısında 6-2 galip geldi, 5’de 5 yaparak çok önemli bir başarıya imza attı. Körfez GB ile Yeni Kandıraspor da lideri 3 puan geride takip ediyor. D Grubu’nda liderlik koltuğunda oturan İzmit GB, haftayı zorlu Kandıra deplasmanında geçirdi. Mavi-Beyazlı ekibin minikleri, rakiplerine 3-0 üstünlük sağladı. Sedaş TEK Spor da, Kocaeli Gençspor’u 2-1 mağlup etti.

E GRUBU’NDA HARB-İŞ, F GRUBUNDA ZİRVEDE KARTEPE BELEDİYESPOR VAR
U-14 Ligi Gölcük-Karamürsel İlçesi takımlarının yer aldığı E Grubu’nda zirvede Harb-İşspor takımı bulunuyor. Kırmızı-Lacivertli ekibin minikleri 6’ıncı haftayı da kayıpsız geçtiler. 6’da 6 yapan Harb-İşspor’u, Tepeköy Defnespor ile Karamürsel İY takip ediyor. F Grubu’nda ise iki yenilgisiz takımın maçında Kartepe Belediye ile Başiskele karşılaştı. Kartepe Belediyespor, rakibini farklı skorla yendi, zirvedeki yerini korudu.

Bu haber toplam 80 defa okunmuştur
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Birlik, sabah testten geçti, akşam da kuvvet çalıştı28 Aralık 2016 Çarşamba 16:27
  • Antalya’da kent derbisi28 Aralık 2016 Çarşamba 16:25
  • Liseler voleybolda heyecan sürüyor28 Aralık 2016 Çarşamba 16:23
  • U-14’lerde 5’inci maçlar oynandı28 Aralık 2016 Çarşamba 16:16
  • U-17 Play-Off’ta İzmit GB ve Kullarspor kazandı28 Aralık 2016 Çarşamba 16:13
  • U-19’larda hafta içi mesaisi28 Aralık 2016 Çarşamba 16:11
  • Darıca Gençlerbirliği Teknik Sorumlusu Sadullah Zehir: “Beşiktaş maçı, kulüp tarihimiz açısından önemli bir maç”28 Aralık 2016 Çarşamba 15:31
  • Darıca Gençlerbirliği: 2 - Kayserispor: 128 Aralık 2016 Çarşamba 14:24
  • Nusretiyespor’da yeni Başkan Kaya27 Aralık 2016 Salı 17:13
  • U-19’larda 4’üncü maçlar tamamlandı27 Aralık 2016 Salı 17:11
    • ÖNE ÇIKANLAR
    • Yardım işleri istismara çok açık
    • Unut Gitsin
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti