U-14’lerde 5’inci maçlar oynandı

U-14 Ligi’nde heyecan 5’inci hafta maçları ile devam etti.

A Grubu’nda 41 FK, B Grubu’nda Derince Belediye Demirspor, C Grubu’nda İzmit Belediyespor, D Grubu’nda İzmit GB, E Grubu’nda Harb-İşspor ve F Grubu’nda Kartepe Belediyespor zirvedeki yeri korudu.

41 FK VE DEMİRSPOR FARK ATTI

U-14 Ligi A Grubu’nda liderlik koltuğunda oturan 41 FK, 5’inci hafta maçından da galibiyetle ayrıldı. Kırmızı-Lacivertli ekip, Yenişehirspor ile oynadığı maçı 7-1 kazandı. Bu grupta Play-Off yarışı yapan Derince Birlikspor, Yeni Kocaelispor’a 2-1 mağlup oldu. Çok iddialı takımların yer aldığı B Grubu’nda da zirvede Derince Belediye Demirspor var. Mavi-Lacivertli ekip, Çamlıtepespor karşısında 8-0 gibi farklı skorla galip geldi. Bu grupta lideri takip eden Hereke Ylıdızspor ile Güneşspor son maçlarını galibiyetle tamamladı.

İZMİT BELEDİYE 5’DE 5 YAPTI

C Grubu’nda zirvede İzmit Belediyespor var. Mavi-Beyazlı ekip, son maçında Çenesuyu Plajyoluspor karşısında 6-2 galip geldi, 5’de 5 yaparak çok önemli bir başarıya imza attı. Körfez GB ile Yeni Kandıraspor da lideri 3 puan geride takip ediyor. D Grubu’nda liderlik koltuğunda oturan İzmit GB, haftayı zorlu Kandıra deplasmanında geçirdi. Mavi-Beyazlı ekibin minikleri, rakiplerine 3-0 üstünlük sağladı. Sedaş TEK Spor da, Kocaeli Gençspor’u 2-1 mağlup etti.

E GRUBU’NDA HARB-İŞ, F GRUBUNDA ZİRVEDE KARTEPE BELEDİYESPOR VAR

U-14 Ligi Gölcük-Karamürsel İlçesi takımlarının yer aldığı E Grubu’nda zirvede Harb-İşspor takımı bulunuyor. Kırmızı-Lacivertli ekibin minikleri 6’ıncı haftayı da kayıpsız geçtiler. 6’da 6 yapan Harb-İşspor’u, Tepeköy Defnespor ile Karamürsel İY takip ediyor. F Grubu’nda ise iki yenilgisiz takımın maçında Kartepe Belediye ile Başiskele karşılaştı. Kartepe Belediyespor, rakibini farklı skorla yendi, zirvedeki yerini korudu.