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U-14’lerde 6 maç var

U-14’lerde 6 maç var

U-14 Ligi’nde heyecan devam ediyor. Yarın akşam A, B ve C Gruplarında altı maç oynanacak.  A Grubu’nda maç fazlası ile lider konumda olan 41 FK Yeşilovaspor ile karşılaşacak.

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Aynı puanda olan Belediye Derincespor da Yavuzspor ile puan mücadelesi yapacak. Liderin bir puan gerisindeki Kocaeli Birlikspor da Çamlıtepespor’u yenereknrakiplerinin puan kaybını bekleyecek.

GÜNÜN PROGRAMI

MEHMET ALİ KAĞITÇI STADI

19.00 KYÖD Spor – Derince Birlik

AVNİ KALKAVAN STADI

19.00 İzmit Kale – İzmit GB

VİNSAN STADI

19.00 Kocaelispor – Üçyoldoğuspor

CEPHANELİK STADI

19.00 41 FK – Yeşilovaspor

DERİNCE SUNİ ÇİM STADI

19.00 Yavuzspor – Belediye Derincespor

KÖRFEZ ESENTEPE STADI

19.00 Kocaeli Birlikspor – Çamlıtepespor

 

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