U-14’lerde 6 maç var
U-14 Ligi’nde heyecan devam ediyor. Yarın akşam A, B ve C Gruplarında altı maç oynanacak. A Grubu’nda maç fazlası ile lider konumda olan 41 FK Yeşilovaspor ile karşılaşacak.
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Aynı puanda olan Belediye Derincespor da Yavuzspor ile puan mücadelesi yapacak. Liderin bir puan gerisindeki Kocaeli Birlikspor da Çamlıtepespor’u yenereknrakiplerinin puan kaybını bekleyecek.
GÜNÜN PROGRAMI
MEHMET ALİ KAĞITÇI STADI
19.00 KYÖD Spor – Derince Birlik
AVNİ KALKAVAN STADI
19.00 İzmit Kale – İzmit GB
VİNSAN STADI
19.00 Kocaelispor – Üçyoldoğuspor
CEPHANELİK STADI
19.00 41 FK – Yeşilovaspor
DERİNCE SUNİ ÇİM STADI
19.00 Yavuzspor – Belediye Derincespor
KÖRFEZ ESENTEPE STADI
19.00 Kocaeli Birlikspor – Çamlıtepespor
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Etiketler : 41 FK Yeşilovaspor
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