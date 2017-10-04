U-14’lerde çekişmeli maçlar

B Grubu’nda zirve yarışı yapan takımlardan İzmit Yıldızspor ile Çayırtepe Gençlikspor, kozlarını M.Ali Kağıtçı Stadı’nda paylaştı. Çok büyük çekişmeye sahne olan maç 1-1 sona erdi.

DERİNCE’DE BERABERLİK MAÇI

U-14 Ligi’nde önceki akşamın bir diğer çekişmeli maçı da Derince Stadı’nda Çınarlıspor ile İlimtepe GB arasında oynandı. 3-3 berabere biten maçta iki takımın miniklerinin de ortaya koyduğu futbol alkışlandı. Grubun lideri Güneşspor da, zayıf rakibi Üçyoldoğuspor’u farklı skorla mağlup etti. Kocaelispor da, önceki akşamın farklı kazanan bir diğer takımı oldu, İlimtepe FK’yı 13-0 yendi.

BELEDİYE DERİNCE İLE 41 FK YENİŞEMEDİ

U-14 Ligi’nde hafta sonunda da maçlar vardı. Bir maç eksik haftaya 4’de 4 yaparak giren Belediye Derincespor, grubun üst sıralarını zorlayan 41 FK’yı konuk etti. Derince Stadı’ndaki karşılaşma 0-0 sona erdi. Grubun zirvesinde bulunan, 5’de 5 yapan Kocaeli Birlikspor, son maçını da farklı skorla kazandı. C Grubu’nda Güneşspor’da puan kaybetmeyen bir diğer takım. Sarı-Kırmızılı ekip, Körfez İlçesi’ni 5-0 yendi.