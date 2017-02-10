U-14’lerde Demirspor şampiyon

U-14 Ligi’nde dün akşam heyecan hafta içinde oynanan maçlarla devam etti.

B Grubu’nda şampiyonluk düğümünün çözüleceği maçta Demirspor ile Güneşspor karşılaştı. Derince Stadı’nda oynanan maçta Demirspor, rakibini 1-0 yendi, bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu garantiledi.

KARAMÜRSEL İY VE GÖLCÜK GB KAZANDI

Gölcük-Karamürsel İlçesi takımlarının yer aldığı E Grubu’nda Play-Off yarışı devam ediyor. Grubun iddialı takımlarından Gölcük GB ile Karamürsel İY, önceki akşam oynadıkları maçları kazandı. Gölcük GB, Hisareynspor karşısında 4-3 galip geldi. Karamürsel İY’de deplasmanda Gölcük İY’yi 7-0 yendi, Play-Off umutlarını devam ettirdi.

