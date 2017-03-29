U-14’lerde Derince Demir ile Çayırovaspor’da işlem tamam

U-14 Ligi Play-Off’ta ilimizi Türkiye Şampiyonası’nda temsil edecek iki takım belirlendi.

Geçen hafta D Grubu’nda İzmit GB’yi 2-0 yenen Çayırovaspor, ikili averajda rakibine üstünlük sağladı, grup birincisi oldu. B Grubu’nda ise Harb-İşspor ile Derince Belediye Demirspor arasındaki final maçında da konuk ekip Derince Belediye rakibine 1-0 üstünlük sağladı, Türkiye Şampiyonası’na katılma biletini aldı.

A GRUBU’NDA DİLOVASI, C GRUBU’NDA İSE BEYLİKBAĞISPOR AVANTAJLI

U-14 Ligi Play-Off’ta A ve C Gruplarında ise maçlar devam ediyor. 5 takımın yer aldığı bu gruplarda Gebze takımları Beylikbağıspor ile Dilovası Belediyespor, son haftalara avantajlı giriyor. A Grubu’nda 3 takımın da ikişer yenilgisi var. Bir maçı fazla Dilovası Belediyespor, 41 FK ve Karamürsel İY’nin 3 puan önünde yer alıyor. C Grubu’nda ise Güneşspor, önceki akşam Dilovası Belediyespor’u deplasmanda 4-2 yenmesine rağmen, iki maçı eksik rakibiyle puan farkı 8.

KARAMÜRSEL İY İLE 41 FT KARŞILAŞIYOR

U-14 Ligi Play-Off’ta çok büyük çekişmenin yaşandığı A Grubu’nda yarın akşam kirtik maçmar var. Bu maçların en önemlisi de 9’ar puanlı Karamürsel İY ile 41 FK arasında oynanacak. Karamürsel Stadı’nda 19.15’de başlayacak maçı kazanan takım şampiyonluk şansını devam ettirecek. Bu gruba dahil bir diğer maçta da Kartepe Belediyespor ile Kocaeli Güneşspor takımları, kozlarını Arslanbey Stadı’nda paylaşacak. Bu maçın da başlama saati 19.15 olarak açıklandı.