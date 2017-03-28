U-14’lerde Derince Demir işi bitirdi

U-14 Ligi Play-Off B Grubu’nda ilimizi Türkiye Şampiyonası’nda temsil edecek takım önceki akşam oynanan maçla tamamlandı.

Harb-İşspor ile Derince Belediye Demirspor arasında Gölcük Kavaklı Stadı’nda oynanan maçı de plasman 1-0 kazanan Derince Belediye Demirspor, şampiyon oldu. Mavi-Lacivertli ekip, ilimizi Türkiye Şampiyonası’nda temsil edecek.

41 FK, KARTEPE’Yİ YENDİ

U-14 Ligi Play-Off’ta A ve C Grubu’nda ilk yarı geçtiğimiz hafta sonunda oynanan maçlarla tamamlandı. Play-Off’un ikinci yarısında ilk hafta müsabakaları ise önceki akşam oynanandı. A Grubu’na dahil maçta 41 FK, Kartepe Belediyespor karşısında 1-0 galip geldi. Pazar günü oynanan maçta da Dilovası Belediyespor, Karamürsel İY’yi 4-0 yendi.