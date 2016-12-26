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U-14’lerde farklı skorlar

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U-14’lerde farklı skorlar
U-14 Ligi’nde dün oylanan maçlarda favori takımlar rahat kazandı.

A Grubu’nda şampiyonluk mücadelesi yapan 41 FK, grubun bir diğer iddialı takımı Yenişehirspor karşısında 7-1 gibi farklı skorla galip geldi. Derince Demirspor, Çamlıtepe’ye 8-0 üstünlük sağlarken, Üçyoldoğuspor da Şirintepespor’u 10-2 yendi.

TEK SPOR, KOCAELİ GENÇ’İ YENDİ

U-14 Ligi’nde çekişmeli maçlarda vardı. D Grubu’na dahil maçta Kocaeli Gençspor ile Sedaş TEK spor, Cephanelik Stadı’nda karşılaştı. Karşılaşmayı deplasman takımı Sedaş TEK Spor 2-1 kazandı. Kavaklı Stadı’ndaki maçta da Hisareynspor, G.Karadenizspor’u aynı skorla yendi. Esentepe Stadı’ndaki maçlarda Körfez İlçesi Birlikspor, Yeşilovaspor’a 5-1 üstünlük sağlarken, Körfez GB’de Yeni Kandıraspor’u 3-1 ile geçti.

 

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