U-14’lerde favoriler kazandı

A Grubu’nda zirve yarışı yapan İzmit Gençlerbirliği ile Belediye Derincespor arasında oynanan maçta Derince ekibi sahadan 1-0 galip ayrıldı, yerini sağlamlaştırdı.

YARIN ÜÇ MAÇ VAR

U-14 Ligi A Grubu’nda önceki gün çok kritik bir maç oynandı. İlk iki sırada yer alan Belediye Derincespor ile İzmit Gençlerbirliği’nin karşılaşmasında Belediye Derincespor 1-0 galip ayrılarak puanını 37 yaptı, liderliğini de sürdürdü. İzmit Gençlerbirliği ise bu mağlubiyet sonrası Play-Off şansını zora soktu. U-14 Ligi B Grubu’nda oynanan karşılaşmalarda ise Kocaelispor, İlimtepe Gençlerbirliği’ni 7-0 yendi. Güneşspor da bir başka İlimtepe takımı FK’yı 10-0 gibi farklı skorla mağlup etti. U-14 Ligi’nde yarın da üç ayrı gruba dahil maçlar oynanacak.

