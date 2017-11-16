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U-14’lerde favoriler kazandı

U-14’lerde favoriler kazandı

U-14 Ligi’nde  önceki gün oynanan maçlarda  favori takımlar puan kaybetmedi.

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A Grubu’nda zirve yarışı yapan İzmit Gençlerbirliği ile Belediye Derincespor arasında oynanan maçta  Derince ekibi sahadan 1-0 galip ayrıldı, yerini sağlamlaştırdı.

YARIN ÜÇ MAÇ VAR
U-14 Ligi A Grubu’nda önceki gün çok kritik bir maç oynandı. İlk iki sırada yer alan Belediye Derincespor ile İzmit Gençlerbirliği’nin karşılaşmasında Belediye Derincespor 1-0 galip ayrılarak puanını 37 yaptı, liderliğini de sürdürdü. İzmit Gençlerbirliği ise bu mağlubiyet sonrası Play-Off şansını zora soktu. U-14 Ligi B Grubu’nda oynanan karşılaşmalarda ise Kocaelispor,  İlimtepe Gençlerbirliği’ni 7-0 yendi.  Güneşspor da bir başka İlimtepe takımı FK’yı 10-0 gibi farklı skorla mağlup etti. U-14 Ligi’nde yarın da üç ayrı gruba dahil maçlar oynanacak.
 

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