U-14’lerde gollü maçlar
U-14 Ligi’nde dün oynana maçlar gollü geçti. Kocaeli Gençspor, Hereke Yıldızspor karşısında farklı skorla galip geldi, sahadan 7-1 galip ayrıldı. Günün en çekişmeli maçında ise İzmit GB, Kocaeli Birlikspor’u 2-1 yendi.
U-14 LİGİ TOPLU SONUÇLAR
Kocaeli Gençspor: 7 – Hereke Yıldız: 1
İzmit GB: 2 – Kocaeli Birlik: 1
İzmit Yıldızspor: 1 – Kocaelispor: 1
İzmit BLD: 12 – Yeni Kocaeli: 0
Kartepe BLD: 9 – Gölcük GB: 0
Üçyoldoğu: 10 – İlimtepe FK: 0
Çayırtepe Gençlik: 3 – İlimtepe GB: 3
Kullarspor: 2 – Ereğlispor: 0
Kavaklıspor: 1 – Hisareynspor: 7
Karamürsel İ.Y:1 – Gölcük Karadeniz: 2
Çınarlıspor: 0 – Yeni Kandıra: 0
Çamlıtepespor: 8 – Yavuzspor: 2
Körfez İlçesi Birlik: 3 – 1937 Sekaspor: 0
Tavşancılspor: 1 – Mutlukentspor: 0
Beylikbağıspor: 14 – Gümüşspor: 0
Mustafapaşaspor: 13 – Şekerpınar GB: 0
Sultan Orhan: 3 – Darıcaspor: 3
Balkanspor: 1 – Çayırova BLD Eğitim: 2
Trakyaspor: 8 – Diloası BLD: 1
Mollafenarispor: 0 – Gebzespor: 5
U-16 LİGİ TOPLU SONUÇLAR:
Serdar GB: 0 – BLD Derince: 10
Başiskele BLD: 0 – 41 FK: 3
Gölcük İ.Y: 5 – Asarköyspor: 4
Defnespor: 1 – Harb – İş Spor: 10
U-12 LİGİ TOPLU SONUÇLAR
Gölcük GB: 1 – Hisareynspor: 0
Gölcükspor: 6 – Harb – İş Spor: 1
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