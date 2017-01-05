U-14’lerde Harb-İş yeniden zirvede

U-14 Ligi’nde hafta içi mesaisinde heyecan E Grubu maçları ile devam etti.

Bu grupta bir maçı eksik, averajla liderliği Tepeköy Defnespor’a kaptıran Harb-İşspor, dün akşam koltuğu yeniden geri aldı. Kırmızı-Lacivertli ekibin minikleri G.Karadenizspor’u 4-1 yendi.

GÖLCÜK GB, T.DEFNESPOR’U DEVİRDİ

E Grubu’nda dün zirve yarışını yakından ilgilendiren maçlarda vardı. Haftaya averajla liderlik koltuğunda giren Tepeköy Defnespor, dün akşam Değirmendere Stadı’nda Gölcük GB’ye konuk oldu. Grubun bir diğer iddialı takımları arasında yer alan Gölcük GB, rakibini tek golle geçti. Grupta puan bulunan iki takımın mücadelesinde ise Seka Doğanspor, G.Şirinköyspor karşısında 5-1 galip geldi.