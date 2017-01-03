U-14’lerde heyecan E Grubu’nda yaşanacak

U-14 Ligi’nde hafta içinde heyecan E Grubu’nda oynanacak maçlarla devam edecek. Gölcük-Karamürsel İlçesi takımlarının yer aldığı bu grupta bu akşam 3 maç var.

GÖLCÜK GB-TEPEKÖY DEFNESPOR

U-14 Ligi E Grubu’nda zirve yarışı yapan Gölcük GB ile Tepeköy Defnespor arasındaki maç Değirmendere Stadı’nda 19.15’de başlayacak. Kavaklı Stadı’nda ise iki maç var. 18.00’de başlayacak maçta G.Karadenizspor ile Harb-İşspor takımları karşılaşacak. Bu maçtan hemen sonra da Seka Doğanspor ile G.Şirinköyspor takımları puan mücadelesi yapacak. Bu maçın başlama saati de 19.30 olarak belirlendi.