U-14’lerde heyecan E Grubu’nda yaşanacak

GÖLCÜK GB-TEPEKÖY DEFNESPOR
U-14 Ligi E Grubu’nda zirve yarışı yapan Gölcük GB ile Tepeköy Defnespor arasındaki maç Değirmendere Stadı’nda 19.15’de başlayacak. Kavaklı Stadı’nda ise iki maç var. 18.00’de başlayacak maçta G.Karadenizspor ile Harb-İşspor takımları karşılaşacak. Bu maçtan hemen sonra da Seka Doğanspor ile G.Şirinköyspor takımları puan mücadelesi yapacak. Bu maçın başlama saati de 19.30 olarak belirlendi.
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