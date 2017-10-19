U-14’lerde Hisareynspor ve G.Karadeniz ilk yarının lideri

Gölcük-Karamürsel İlçesi takımlarının yer aldığı D ve E Gruplarında ligin ilk yarısını Hisareynspor ile Gölcük Karadenizspor puan kaybı yaşamadan zirvede bitirdiler. Diğer gruplarında ise ligin ilk yarısında son 3 haftaya girildi, heyecan devam ediyor.

D VE E GRUBU’NDA İLK YARI TAMAMLANDI

Gölcük-Karamürsel İlçesi takımlarının yer aldığı D ve E Grubu’nda ligin ilk yarısında son hafta maçları oynandı. D Grubu’nda geçen haftayı bay geçiren Hisareynspor 6’da 6 yaparak ilk yarıyı zirvede bitirdi. Bu grupta Kartepe Belediyespor ikinci sırada yer alırken, son maçında Kullarspor’u 2-1 yenen Gölcük GB ise üçüncü sırada bulunuyor. E Grubu’nda ise ilk sırada G.Karadenizspor var, ikincilik için tam üç takım çekişiyor. Gölcükspor, Karamürsel İY ve Harb-İşspor aynı puanla ligin ilk yarısını tamamladılar.

A GRUBU’NDA ÇOK BÜYÜK ÇEKİŞME VAR

Altyapısına çok önem veren kulüplerin yer aldığı A Grubu’nda ise Play-Off yarışında çok büyük çekişme var. Bu gruba dahil önceki akşam oynanan hafta içi mücadelesinde lider 41 FK ile Yeşilovaspor karşılaştı. Çok büyük çekişmeye sahne olan maç 2-2 sona erdi. Yavuzspor’u 8-0 yenen Belediye Derincespor ise grubun yeni lideri oldu. B Grubu’na dahil maçlarda ise lider Güneşspor ile Yenişehirspor, rakiplerini farklı skorlarla geçtiler.

