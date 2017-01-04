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U-14’lerde İzmit GB fark attı

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U-14’lerde İzmit GB fark attı
Kötü hava koşullar yüzünden 4 gün sonra ilk kez ilimizde amatör maçlar oynandı.

U-14 Ligi’nde dahil maçlarda futbol özlemi bitti, takımlar sahne aldı. D Grubu’nda ilk 4 maçını kazanan İzmit GB, önceci akşam Derince Stadı’nda Yavuzspor ile oynadığı karşılaşmayı 11-1 kazandı.

SEDAŞ TEK VE BEY.KARADENİZ SAHAYA ÇIKMADI

Dün akşam D Grubu’na dahil Hacı Hızır Şafakspor ile Sedaş TEK Spor arasında Büyükşehir Tesislerinki maç oynanmadı. Konuk takım Sedaş TEK Spor sahaya çıkmadı. Metin Oktay Stadı’nda Mustafapaşaspor ile Beylikbağı Karadenizspor arasındaki maça da Bey.Karadenizspor takımı sahada yer almadı.

KAVAKLI’DA 4-4’LÜK MAÇ

U-14 Ligi’nde dün E Grubu’na dahil  iki karşılaşma vardı. Değirmendere Stadı’ndaki maçta Hisareynspor ile Karamürsel İY takımları karşılaştı. Zirve yarışı yapan Karamürsel İY, rakibine 2-1 üstünlük sağladı. Kavaklı Stadı’ndaki maçta da Gölcük İY ile Çamçukurspor takımları karşılaştı. Çok büyük çekişmeye sahne olan karşılaşma 4-4 berabere bitti.

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