U-14’lerde İzmit GB galip
U-14 Ligi’nde hafta içi mesaisinde A Grubu’na dahil maçlar vardı.
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Grubun zirvesinde yer alan Belediye Derincespor, Avni Kalkavan Stadı’ndaki maçta İzmit FK’yı 3-1 yendi, liderliğini devam ettirdi. Bu grupta Play-Off yarışı yapan Kocaeli Birlikspor ile Yeşilovaspor arasındaki maçı da ev sahibi ekip Kocaeli Birlikspor 3-1 kazandı. Play-Off umutlarını devam ettirmek isteyen İzmit GB ise Yavuzspor’u deplasmanda 7-0 yendi, Play-Off umutlarını ligin ikinci yarısına taşıdı. U-14 ligi A Grubu’nda önceki akşam oynanan karşılaşmalarla ilk yarı sona erdi.
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Etiketler : U-14, İzmit GB galip
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