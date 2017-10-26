U-14’lerde Kocaeli Birlik galip
U-14 Ligi’nde önceki akşam A Grubu’na dahil maçlar vardı. Grubun zirvesinde yer alan Belediye Derincespor, Avni Kalkavan Stadı’ndaki maçta İzmit FK’yı 3-1 yendi, liderliğini devam ettirdi.
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Bu grupta Play-Off yarışı yapan, ikinci ve dördüncü sırayı paylaşan Kocaeli Birlikspor ile Yeşilovaspor arasındaki maçın sonucu merakla bekleniyordu. Kocaeli Birlikspor, rakibini 3-1 yendi, ikinci sıradaki yerini korudu.
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Etiketler : Kocaeli Birlikspor, Yeşilovaspor
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