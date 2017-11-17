U-14’lerde Körfez GB galip
U-14 Ligi’nde heyecan hafta içinde oynanan maçlarla devam etti. C Grubu’nda Play-Off yarışında çok büyük çekişme yaşanıyor.
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Haftaya üçüncü sırada giren Körfez GB, önceki akşam Esentepe Stadı’nda oynanan maçta İzmit Belediyespor’u 6-0 yendi.
H.YILDIZ İLE KÖRFEZ İLÇE YENİŞEMEDİ
U-14 Ligi’nde Play-Off yarışı yapan Hereke Yıldızspor ile Körfez İlçesi Birlikspor, önceki akşam Hereke Stadı’nda karşılaştı. Kazanan takımın Play-Off yarışında iddiasını gelecek haftalara taşıyacağı karşılaşma başladığı gibi 0-0 sona erdi. Bu sonuç iki takıma da yaramadı, İzmit Belediyespor’u yenen Körfez GB üçüncü sıradaki yerini sağlamlaştırdı. B Grubu’nda Play-Off yarışında çok önemli avantaj sağlayan Yenişehirspor, Çınarlıspor’u deplasmanda 7-2 mağlup etti.
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Etiketler : Körfez GB, İzmit Belediyespor
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