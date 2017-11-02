U-14’lerde ligin ikinci yarısı başladı

Grup liderleri Belediye Derincespor, Güneşspor, Kocaeli Gençspor, Hisareynspor ve G.Karadenizspor namağlup yollarına devam ediyor.

A VE B GRUPLARI’NDA PLAY-OFF YARIŞI KIZIŞTI

U-14 Ligi’nde sezonun ikinci yarısı da başladı. A Grubu’nda lider Belediye Derincespor, Play-Off hattının dışında kalan takımlarla arasındaki 8 puan fark var. Bu grupta ikinci ve üçüncü olarak Play-Off’a çıkacak takım için Kocaeli Birlik ile İzmit Gençlerbirliği avantajlı olsa da, 41 FK ve Yeşilovaspor da yarışın içinde olan takımlar. B Grubu’nda da lider Güneşspor, Play-Off için büyük avantaj sağladı. İkinci Yenişehirspor, üçüncü Yeni Kandıraspor da diğer rakiplerinin biraz önündeler. İzmit Yıldızspor, Çınarlıspor, Kocaelispor ve Çayırtepe Gençlik’te Play-Off bileti almak için mücadele ediyorlar.

D GRUBU’NDA İLK İKİ BELLİ

12 takımın mücadele ettiği C Grubu’nda lider Kocaeli Gençspor ile ikinci sıradaki Derince Birlikspor, Play-Off’a çok yakın takımlar. Üçüncü sıradaki Körfez GB ise Play-Off yarışında takipçilerinden Körfez İlçesi Birlik’in 2, Hereke Yıldızspor’un da 3 puan önünde yer alıyor. D Grubu’nda ise artık ilk iki sıra belli gibi, Hisareyn 24, Kartepe Belediyespor 23 puanla ilk iki sırada, en yakın takipçileri Gölcük GB ise 13 puanla yarışın gerisine kaldı. E Grubu’nda da Gölcük Karadenizspor 24 puanla liderliğini sürdürürken, takipçisi Gölcükspor’un 18 puanı bulunuyor. Bu iki takımı Play-Off için en çok zorlayacak olan Harb-İş Spor 15 puanla mücadelesini sürdürüyor.

