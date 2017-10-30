U-14’te 21 maç oynandı

YARIN 4 MAÇ VAR

U-14 Ligi’nde önceki gün 21 maç oynandı. Kıran kırana geçen maçlar ile birlikte U-14 Ligi’nde bu hafta içinde maç yok. Yarın U-12 ve U-16 Lig’ine dahil maçlar var. U-16 Ligi’nde Çınarlıspor- Şirintepespor, Çamlıtepespor - İlimtepe Gençlerbirliği, U-12 Ligi’nde de Gölcükspor – Kavaklıspor ve İhsaniyespor-Gölcük Gençlerbirliği mücadeleleri izlenecek.

GÜNÜN PROGRAMI KAVAKLI STADI

18.00 Gölcükspor – Kavaklıspor (U-12)

19.10 İhsaniyespor – Gölcük GB (U-12)

DERİNCE SUNİ ÇİM

19.15 Çınarlıspor – Şirintepespor (u-16)

19.00 Çamlıtepespor – İlimtepe GB (U-16)

U-14 LİGİ TOPLU SONUÇLAR:

Yenidoğan Serdar: 1 – İzmit GB: 10

Güneşspor: 5 – İlimtepe GB: 0

1937 Sekaspor: 7 – Yeni Kocaeli: 1

İzmit Yıldız: 6 – İlimtepe FK: 0

İzmit FK: 1 – Çamlıtepespor: 2

İzmit BLD: 1 – Hereke Yıldız: 1

Sarımeşespor: 0 – Harb-İş Spor: 5

Yenişehirspor: 3 – Kocaelispor: 0

Üçyoldoğuspor: 1 – Yeni Kandıraspor: 7

Kocaeli Gençspor: 8 – KYÖD Spor: 0

Gölcükspor: 4 – Karamürsel İY: 0

Yavuzspor: 0 – Yeşilovaspor: 10

Derince Birlik: 3 – Körfez GB: 3

Kocaeli Birlik: 1 – 41 FK: 0

Tavşancılspor: 5 – Balkanspor: 1

Dilovası BLD: 1 – Darıca GB: 7

Beylikbağıspor: 4-Çayırova BLD Eğitim: 0

Gebzespor: 3- Trakyaspor: 1

Sultan Orhanspor: 4 – Gümüşspor: 2

Darıcaspor: 1 – Mutlukentspor: 6

Şekerpınar GB: 0-Mollafenarispor: 17