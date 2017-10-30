U-14’te 21 maç oynandı
U-14 Ligi’nde önceki gün A, B, C, E, F ve G Grubu’nda heyecan oynanan 21 maçla devam etti.
YARIN 4 MAÇ VAR
U-14 Ligi’nde önceki gün 21 maç oynandı. Kıran kırana geçen maçlar ile birlikte U-14 Ligi’nde bu hafta içinde maç yok. Yarın U-12 ve U-16 Lig’ine dahil maçlar var. U-16 Ligi’nde Çınarlıspor- Şirintepespor, Çamlıtepespor - İlimtepe Gençlerbirliği, U-12 Ligi’nde de Gölcükspor – Kavaklıspor ve İhsaniyespor-Gölcük Gençlerbirliği mücadeleleri izlenecek.
GÜNÜN PROGRAMI KAVAKLI STADI
18.00 Gölcükspor – Kavaklıspor (U-12)
19.10 İhsaniyespor – Gölcük GB (U-12)
DERİNCE SUNİ ÇİM
19.15 Çınarlıspor – Şirintepespor (u-16)
19.00 Çamlıtepespor – İlimtepe GB (U-16)
U-14 LİGİ TOPLU SONUÇLAR:
Yenidoğan Serdar: 1 – İzmit GB: 10
Güneşspor: 5 – İlimtepe GB: 0
1937 Sekaspor: 7 – Yeni Kocaeli: 1
İzmit Yıldız: 6 – İlimtepe FK: 0
İzmit FK: 1 – Çamlıtepespor: 2
İzmit BLD: 1 – Hereke Yıldız: 1
Sarımeşespor: 0 – Harb-İş Spor: 5
Yenişehirspor: 3 – Kocaelispor: 0
Üçyoldoğuspor: 1 – Yeni Kandıraspor: 7
Kocaeli Gençspor: 8 – KYÖD Spor: 0
Gölcükspor: 4 – Karamürsel İY: 0
Yavuzspor: 0 – Yeşilovaspor: 10
Derince Birlik: 3 – Körfez GB: 3
Kocaeli Birlik: 1 – 41 FK: 0
Tavşancılspor: 5 – Balkanspor: 1
Dilovası BLD: 1 – Darıca GB: 7
Beylikbağıspor: 4-Çayırova BLD Eğitim: 0
Gebzespor: 3- Trakyaspor: 1
Sultan Orhanspor: 4 – Gümüşspor: 2
Darıcaspor: 1 – Mutlukentspor: 6
Şekerpınar GB: 0-Mollafenarispor: 17
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