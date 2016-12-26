U-15 Ligi Play-Off’ta ikinci maçlar

U-15 Ligi Play-Off’ta heyecan yarın ikinci hafta maçları ile devam edecek.

A Grubu’nda ilk maçını kazanan Derince Belediye Demirspor, ilk maçından beraberlikle ayrılan Körfez GB’ye konuk olacak. Esentepe Stadı’ndaki karşılaşma 19.00’da başlayacak.

KARTEPE BEL-GÜNEŞSPOR

U-15 Ligi’nde ikinci haftanın önemli maçlarından biri C Grubu’na dahil Kartepe Belediyespor ile Güneşspor arasında oynanacak. Arslanbey Stadı’ndaki karşılaşma 19.00’da başlayacak. Bu gruba dahil bir diğer maçta Hisareynspor ile Çayırovaspor takımları kozlarını Değirmendere Stadı’nda paylaşacak. Maçın başlama saati 19.15. B Grubu’na dahil maçlarda H.Hızır Şafak ile 41 FK takımları Büyükşehir Tesisleri’nde 19.00’da karşılaşacak. 1937 Sekaspor da, Cephanelik Stadı’nda aynı saatte Kullarspor’u ağırlayacak.