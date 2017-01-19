U-15 Ligi Play-Off’ta ilk şampiyon Harb-İş

U-15 Ligi Play-Off’ta ilimizi Türkiye Şampiyonası’nda temsil edecek ilk takım Harb-İşspor oldu.

Kırmızı-Lacivertli ekibin gençleri, önceki akşam deplasmanda Hereke Yıldızspor’u 1-0 yendi, U-15 Ligi Play-Off’ta şampiyonluk sevinci yaşayan ilk takım oldu.

2006 YILINDAN SONRA İLK KEZ GRUPLARA KATILACAK

Daha önceki yıllarda küçük yaş gruplarında çok büyük başarılara imza atan, ilimizi Türkiye Şampiyonası’nda temsil eden Harb-İşspor, uzun süre gruplara katılamamıştı. En son 2006 yılında U-19 yaş grubunda ilimizi Türkiye Şampiyonası’nda temsil eden Harb-İşspor, 11 yıl sonra bu kez U-15 yaş grubunda bu sevinci yaşadı. U-15 Ligi Play-Off D Grubu’nda ligin bitimine bir maç kala grup birinciliğini garantileyen Kırmızı-Lacivertli ekip, çok büyük sevinç yaşıyor.

BAŞKAN ZORER, “KÜÇÜKLERE YAPTIĞIMIZ YATIRIMIN MEYVELERİNİ ALIYORUZ”

Harb-İşspor Başkanı Adnan Zorer, geçen yıl A takıma katılmadıkları zaman bazı çevrelerin kendilerini eleştirdiğini belirterek, “Şimdi ne kadar doğru bir karar verdiğinizi görüyoruz. Küçük yaş gruplarına yaptığımız yatırımın meyvelerini almaya başladık. Futbolda sadece A takım olmadığını gösterdik. Daha önce paramızla insanları mutlu edemiyorduk. Şimdi A takımda bir futbolcuya verdiğimiz maaşla, altyapıda 20 kişiye yelek verip, onları mutlu ediyoruz. Bu şampiyonlukta emeği olan altyapı teknik heyetimize, futbolcularımıza ve ailelerine çok teşekkür ediyorum” dedi.

