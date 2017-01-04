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U-15 Ligi Play-Off’ta üç maç var

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U-15 Ligi Play-Off’ta üç maç var
U-15 Ligi Play-Off’ta takımlar üçüncü maçlarına çıkıyor.

Ligde yarın akşamda 3 maç oynanacak. A Grubu’nda şampiyonluk yarışı yapan iki takım 2 puanlı Körfez GB ile 4 puanlı Karamürsel İY takımları kozlarını Esentepe Stadı’nda paylaşacak. Maçın başlama saati 19.15 olarak belirlendi.

HİSAREYNSPOR-GÜNEŞSPOR

U-15 Ligi Play-Off C Grubu’nda ilk iki maçını kazanan Güneşspor, ligde henüz puanı bulunmayan Hisareynspor’a konuk olacak. Değirmendere Stadı’ndaki karşılaşma 19.15’de başlayacak. D Grubu’nda da 4 puanla averajla ikinci sırada yer alan Harb-İşspor, grubun puansız takımı Kandıra Belediyespor ile Kavaklı Stadı’nda karşılaşacak.

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