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U-15 Play-Off’ta 3’üncü maçlar oynanıyor

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U-15 Play-Off’ta 3’üncü maçlar oynanıyor
Geçen hafta kar yağışı yüzünden ertelenen küçük yaş gruplarında heyecan hafta içindeki maçlarla devam edecek. U-15 Ligi Play-Off’ta da takımlar üçüncü maçların çıkıyor. Ligde bugün 5, yarında 3 maç oynanacak.

DERİNCE DERBİSİ VAR

U-15 Ligi Play-Off’ta yarın akşam A Grubu’na dahil çok önemli bir maç var. Derince derbisinde D.Birlikspor ile Derince Demirspor takımları kozlarını paylaşacak. Derince Stadı’ndaki maç 19.00’da başlayacak. C Grubu’nda iki maçta 1 puan alabilen Kartepe Belediyespor, 4 puanlı Çayırovaspor’u konuk edecek. D Grubu’nda ise zirve yarışında kopmak istemeyen Gebzespor ile H.Yıldızspor Metin Oktay’da 19.15’de karşılaşacak.

H.HIZIR ŞAFAK-BEYLİKBAĞI

U-15 Ligi Play-Off’ta hafta içi mücadelesinde B Grubu’nda şampiyonluk yarışı yapan 41 FK, 4’üncü hafta müsabakasında Dilovası Belediyespor’a konuk olacak. Bu grubun bir diğer maçı da Büyükşehir Tesisleri’nde H.Hızır Şafak ile Beylikbağıspor arasında oynanacak. İki maçın başlama saati de 19.15 olarak açıklandı. U-15 Ligi Play-Off’ta yarında 3 maç var. Harb-İşspor-Kandıra, Körfez GB_Karamürsel İY ve Hisareyn-Güneşspor takımları karşı karşıya gelecek.

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