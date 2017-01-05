U-15 Play-Off’ta 41 FK deplasmanda kazandı

Geçen hafta kar yağışı yüzünden ertelenen küçük yaş gruplarında heyecan hafta içindeki maçlarla devam etti.

B Grubu’nda zirve yarışı yakından ilgilendiren maçta 41 FK, deplasmanda Dilovası Belediyespor’u 1-0 yendi, iddiasını gelecek haftalara taşıdı.

DERİNCE DERBİSİNDE GOL YOK

U-15 Ligi Play-Off A Grubu’na dahil Derince derbisinde D.Birlikspor ile Derince Demirspor takımları kozlarını paylaştı. Derince Stadı’nda oynanan karşılaşmada ilk iki maçından puan alamayan D.Birlikspor, Demirspor karşısında 0-0 berabere kaldı, C Grubu’na dahil maçta da Kartepe Belediyespor, sahasında Çayırovaspor’a 3-0 mağlup oldu. Deplasmanda kazanan bir diğer takımda Beylikbağıspor oldu, H.Hızır Şafakspor’u 4-0 yendi.