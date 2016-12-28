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U-15 Play-Off’ta ikinci maçlar oynandı

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U-15 Play-Off’ta ikinci maçlar oynandı
U-15 Ligi Play-Off’ta heyecan dün oynanan ikinci hafta maçları ile devam etti.

A Grubu’nda şampiyonluk yarışı yapan Körfez GB ile Derince Belediye Demirspor karşılaştı. Esentepe Stadı’ndaki karşılaşma 2-2 berabere sonuçlandı.

 GÜNEŞSPOR, KARTEPE’Yİ YENDİ
U-15 Ligi’nde ikinci haftanın önemli maçlarından biri de C Grubu’na dahil Kartepe Belediyespor ile Güneşspor arasında oynandı. Arslanbey Stadı’ndaki maçta konuk takım Güneşspor, rakibine 1-0 üstünlük sağladı. Bu gruba dahil bir diğer maçta Hisareynspor ile Çayırovaspor takımları karşılaştı. Değirmendere Stadı’ndaki maçı Çayırovaspor 2-1 kazandı. D Grubu’na dahil maçlarda da Harb-İşspor ile Hereke Yıldızspor 1-1 berabere kaldı. Kandıra da, deplasmanda Gebze’ye 2-0 yenildi.

41 FK, H.HIZIR ŞAFAK’A 2-1 GALİP
 U-15 yaş grubunda bu sezon iddialı takımlar arasında gösterilen H.H.Şafakspor ile 41 FK karşılaştı. İlk maçında berabere kalan 41 FK ile ilk haftada mağlup olan H.Hızır Şafakspor arasındaki maçta kazanan 2-1’lik skora 41 FK oldu. Bu grupta 2’de 2 yapan son maçında Dilovası Belediyespor’u 2-0 yenen Beylikbağıspor zirvede yer alıyor. A Grubu’nda iddialı takımlar arasında yer alan Karamürsel İY, Derince Birlikspor’u deplasmanda 3-0 ile geçti.
 

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