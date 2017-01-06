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U-15 Play-Off’ta Körfez GB ve Harb-İşspor kazandı

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U-15 Play-Off’ta Körfez GB ve Harb-İşspor kazandı
 U-15 Ligi Play-Off’ta 3’üncü haftanın son maçları da dün akşam oynandı.

D Grubu’nda şampiyonluk yarışı Harb-İşspor, Kavaklı Stadı’nda konuk ettiği Kandıra Belediyespor’u 2-0 yendi. A Grubu’na dahil oynanan önemli maçta da Körfez GB, Karamürsel İY’yi 2-1 ile geçti.  C Grubu’nda 2’de 2 yapan Güneşspor, Gölcük deplasmanında Hisareynspor’u 3-0 yendi, puanını 9’a çıkardı.

YARINDA ERTELEME MAÇLARI VAR

U-15 Ligi Play-Off’ta geçen hafta sonu kar yağışı yüzünden ertelenen maçlar yarın ve pazar günü oynanacak. C Grubu’na dahil maçta Kartepe Belediyespor ile Hisareynspor arasında Arslanbey Stadı’ndaki karşılaşma 13.00’de başlayacak. A Grubu’na dahil maçta da Derince Belediye Demirspor ile Karamürsel İY takımları karşılaşacak. Kazanan takımın şampiyonluk yarışında iddiasını devam ettireceği karşılaşma Derince Stadı’nda 14.30’da başlayacak.

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