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U-15 ve U-17 Play-Off maçları çarşamba günü

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U-15 ve U-17 Play-Off maçları çarşamba günü
Geçtiğimiz hafta sonunda U-15 ile U-17 Play-Off maçları ertelenmişti. Tertip Komitesi’nin geçen hafta belirlediği programa göre ise bu yaş gruplarında bir sonraki haftanın maçları çarşamba ve perşembe günü oynanacak.

U-17 PLAY-OFF’TA ÇARŞAMBA GÜNÜ İKİ MAÇ OYNANACAK

U-17 Ligi Play-Off’ta takımlar çarşamba günü 5’inci hafta maçlarına çıkıyor. Geçen hafta içinde Dilovası Belediyespor ile oynaması gereken maç ertelenen Güneşspor, çarşamba günü akşam M.Ali Kağıtçı Stadı’nda Gölcük İY ile karşılaşacak. B Grubu’nun iddialı takımı Kullarspor da, Başiskele Stadı’ndaki maçta Kandıra Belediyespor ile karşılaşacak.

U-15 PLAY-OFF’TA 41 FK YARIN DİLOVASI DEPLASMANINDA

U-15 Ligi Play-Off’ta hafta içi mücadelesinde B Grubu’nda şampiyonluk yarışı yapan 41 FK, 4’üncü hafta müsabakasında Dilovası Belediyespor’a konuk olacak. Bu grubun bir diğer maçı da Büyükşehir Tesisleri’nde H.Hızır Şafak ile Beylikbağıspor arasında oynanacak. U-15 Ligi Play-Off’taki diğer maçlar çarşamba ve perşembe günü yapılacak.

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