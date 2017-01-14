U-15 ve U-17 Play-Off’ta heyecan sürüyor

U-15 ve U-17 Ligi Play-Off’ta heyecan erteleme maçları ile devam ediyor.

U-15 Play-Off’ta Arslanbey Stadı’nda 13.00’te başlayacak maçta Kartepe ile Hisareyn karşılaşacak. Büyükşehir Tesisleri’ndeki maçta da 16.30’da H.Hızır Şafak ile Dilovası Belediyespor takımları puan mücadelesi yapacak.

TEPEKÖY DEFNE-BEYLİKBAĞISPOR

U-17 Ligi Play-Off’ta da heyecan 3 maçla devam edecek. C Grubu’na dahil maçta Tepeköy Defnespor ile Beylikbağıspor takımları kozlarını Karamürsel Stadı’nda paylaşacak. Maçın başlama saati 15.00. B Grubu’na dahil maçta da Kandıra Belediyespor ile 1937 Sekaspor takımları Kandıra Stadı’nda 14.00’de karşı karşıya gelecek. Bu grubun zirvesinde yer alan Kullarspor da Gebze deplasmanında Mollafenarispor’a konuk olacak.

U-19’LARDA YENİYALISPOR C.PLAJYOLUSHOR’U YENDİ

İlimizde uzun bir aradan sonra ilk kez amatör bir maç oynandı. Önceki akşam U-19 Ligi’ne dahil maçta Yeniyalıspor ile Ç.Plajyoluspor takımları Esentepe Stadı’nda karşılaştı. Yeniyalıspor, 3-1 geriye düştüğü maçta rakibini 5-3 yendi, çok önemli bir galibiyete imza attı. U-19 Ligi’ne dahil Değirmendere Stadı’nda ki maçlarda 15.00’de Seka Doğanspor-İzmit GB ve G.Şirinköy-Kartepe maçları oynanacak. İlk maç 15.00, ikinci karşılaşma 15.00’de başlayacak.

