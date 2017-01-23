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U-15’lerde 41 FK’da işi bitirdi

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U-15’lerde 41 FK’da işi bitirdi
U-15 Ligi Play-Off’ta Harb-İşspor ve Körfez GB’den sonra ilimizi Türkiye Şampiyonası’nda temsil edecek üçüncü takım da belli oldu.

 Dün Beylikbağıspor ile deplasman 3-3 berabere kalan 41 FK, grubunu şampiyon tamamladı, çok büyük bir başarıya imza attı. C Grubu’nda dahil Çayırovasporile Güneşspor arasında şekerpınar Stadı’nda 15.00’de oynanacak maçın sonucu da şampiyonu belirleyecek.

41 FK’YA 1 PUAN YETİYORDU
U-15 Ligi Play-Off B Grubu’nda son haftaya en yakın rakibi Beylikbağıspor’un 1 puan önünde giren 41 FK, dün rakibiyle deplasmanda karşılaştı. Son dakikaya 3-2 yenik giren 41 FK, uzatmada bulduğu golle maçı 3-3’e getirdi, şampiyonluğunu ilan etti. 41 FK, Harb-İşspor ve Körfez GB’den sonra ilimiz Türkiye Şampiyonası’nda temsil edecek üçüncü takım oldu. Teknik Sorumlu Aykut Okan, çok kısa sürede önemli bir başarı elde ettiklerini söyledi.

SON TAKIM BUGÜN BELLİ OLUYOR
U-15 Ligi Play-Off’ta son hafta maçları oynanıyor. Harb-İşspor, Körfez GB ve 41 FK’dan sonra ilimizi Türkiye Şampiyonası’nda temsil edecek son takımda yarın Çayırovaspor ile Güneşspor arasında oynanacak maçta belli olacak. C Grubu’nda son haftaya rakibinin iki puan önünde giren Güneşspor’a beraberlik yetiyor. Çayırovaspor’un şampiyon olabilmesi için rakibini mutlak yenmesi gerekecek. İzmit’te oyan ilk maç 1-1 berabere bitmişti. Şekerpınar Stadı’nda ki karşılaşma 15.00’de başlayacak.

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