U-15’lerde 4’üncü maçlar geride kaldı

U-15 Ligi Play-Off’ta erteleme maçlar oynandı.

Hafta sonu ve önceki akşam oynanan müsabakaların ardından ligde 4’üncü hafta maçları biri dışında tamamlandı. C Grubu’na dahil Güneşspor-Çayırovaspor karşılaşması bu akşam oynanacaktı.

A GRUBU’NUN YENİ LİDERİ KÖRFEZ GB OLDU

A Grubu’nda haftaya lider giren Derince Demirspor, grubun bir diğer iddialı takımı Karamürsel İY’yi 3-2 yendi. Bu gruba dahil önceki akşam oynanan bir diğer maçta da Körfez GB ile Derince Birlikspor karşılaştı. Esentepe Stadı’ndaki maçı 5-1 kazanan Körfez GB A Grubu’nda liderliğe yükseldi. H.Hızır Şafakspor da Dilovası Belediyespor’u 1-0 mağlup etti, ilk galibiyetini aldı.

41 FK ZİRVEDE

U-15 Ligi Play-Off B Grubu’nda da lider değişti. Cephanelik Stadı’ndaki maçta 41 FK, Beylikbağıspor’u 1-0 yendi, şampiyonluk yarışında çok önemli bir avantaj sağladı. C Grubu’na dahil maçta da Hisareynspor, deplasmanda Kartepe Belediyespor’a 3-1 üstünlük sağladı. D Grubu’nda da zirvede Harb-İşspor var. Kırmızı-Lacivertli ekip, Gebzespor engelini 4-0’lık skorla aştı.