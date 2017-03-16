U-15’lerde grup merkezleri belli oldu

Harb-İşspor ile Güneşspor Yalova Grup Merkezi’nde, 41 FK ile Körfez GB ise Sakarya Grubu’nda ilimizi temsil edecek. Maçlar 23-26 Mart tarihleri arasında oynanacak.
YALOVA GRUBU (23-26 MART)
İstanbul
İstanbul
Harb-iş (Kocaeli)
Güneşspor (Kocaeli)
Tuvasaş Demir (Sakarya)
1299 Bilecik BLD (Bilecik)
SAKARYA GRUBU (23-26 MART)
İstanbul
İstanbul
41 FK (Kocaeli)
Körfez GB (Kocaeli)
Çilimli BLD (Düzce)
Kemerspor (Bartın)
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