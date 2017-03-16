U-15’lerde grup merkezleri belli oldu

U-15 yaş grubunda ilimizi Türkiye Şampiyonası’nda temsil edecek Harb-İşspor, Güneşspor, 41 FK ve Körfez GB’nin gideceği grup merkezleri kesinleşti.

Harb-İşspor ile Güneşspor Yalova Grup Merkezi’nde, 41 FK ile Körfez GB ise Sakarya Grubu’nda ilimizi temsil edecek. Maçlar 23-26 Mart tarihleri arasında oynanacak.

YALOVA GRUBU (23-26 MART)

İstanbul

İstanbul

Harb-iş (Kocaeli)

Güneşspor (Kocaeli)

Tuvasaş Demir (Sakarya)

1299 Bilecik BLD (Bilecik)

SAKARYA GRUBU (23-26 MART)

İstanbul

İstanbul

41 FK (Kocaeli)

Körfez GB (Kocaeli)

Çilimli BLD (Düzce)

Kemerspor (Bartın)