U-15’lerde Güneşspor, Harb-İş ve 41 FK ilk maçlarına çıkıyor

U-15 yaş grubunda Türkiye Şampiyonası 1’inci kademe maçlarında ilimiz takımları Yalova ve Sakarya’da mücadele ediyor.

Körfez GB, ilk maçın bugün oynayacaktı, diğer temsilcilerimiz ilk maçlarına yarın çıkacak.

YALOVA’DA İLK GÜN

Yalova Grubu’nda yer alan Güneşspor, ilk günü bay çekti, yarın İstanbul Başakşehir-Sakarya Demirspor maçın mağlubu ile15.00’de karşılaşacak. Bu grupta yer alan Harb-İşspor da ilk maçını yarın oynayacak, 13.00’de sahaya çıkacak. Kırmızı-Lacivertli ekip, İstanbul Halkalı ile Bilecikspor maçının mağlubu ile karşılaşacak.

SAKARYA’DA MAÇLAR ERENLER STADI’NDA

U-15 yaş grubunda Sakarya Grubu’nda ilimizi temsil eden temsilcilerimizden Körfez GB, ilk gün maçı var. Kırmızı-Beyazlı ekip, Erenler Stadı’nda oynanacak maçta İstanbul Albayrakspor ile karşılaşacak. Bu sahada yarın 14.30’da ise 41 FK sahaya çıkacak, Bartın Kemerspor-İstanbul Zaraspor maçının mağlubu ile karşı karşıya gelecek.