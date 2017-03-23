U-15’lerde Güneşspor, Harb-İş ve 41 FK ilk maçlarına çıkıyor

Körfez GB, ilk maçın bugün oynayacaktı, diğer temsilcilerimiz ilk maçlarına yarın çıkacak.
YALOVA’DA İLK GÜN
Yalova Grubu’nda yer alan Güneşspor, ilk günü bay çekti, yarın İstanbul Başakşehir-Sakarya Demirspor maçın mağlubu ile15.00’de karşılaşacak. Bu grupta yer alan Harb-İşspor da ilk maçını yarın oynayacak, 13.00’de sahaya çıkacak. Kırmızı-Lacivertli ekip, İstanbul Halkalı ile Bilecikspor maçının mağlubu ile karşılaşacak.
SAKARYA’DA MAÇLAR ERENLER STADI’NDA
U-15 yaş grubunda Sakarya Grubu’nda ilimizi temsil eden temsilcilerimizden Körfez GB, ilk gün maçı var. Kırmızı-Beyazlı ekip, Erenler Stadı’nda oynanacak maçta İstanbul Albayrakspor ile karşılaşacak. Bu sahada yarın 14.30’da ise 41 FK sahaya çıkacak, Bartın Kemerspor-İstanbul Zaraspor maçının mağlubu ile karşı karşıya gelecek.
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