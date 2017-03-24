U-15’lerde Harb-İşspor kazandı Körfez GB, Albayrakspor’a mağlup

U-15 yaş grubunda Türkiye Şampiyonası 1’inci kademe maçlarında ilimiz takımları Yalova ve Sakarya’da mücadele ediyor.

Sakarya Grubu’nda yer alan Körfez GB, ilk maçında dün İstanbul Albayrak ile karşılaştı. Temsilcimiz, rakibine 2-0 mağlup oldu. Körfez GB, bugün ikinci maçını Düzce Çilimlispor ile oynayacaktı. 41 FK ise bugün Bartın Kemerspor ile oynadıktan sonra yarın 13.00’de İstanbul Zaraspor karşılaşması ile grup müsabakaları tamamlayacak.

HARB-İŞSPOR FİNAL İÇİN SAHADA

Yalova Grubu’nda yer Harb-İşspor da ilk maçında bugün Bilecikspor ile karşılaştı. Temsilcimiz rakibi Nazım ve Ali Kemal’in attığı gollerle 2-0 mağlup etti. Kırmızı-Lacivertli ekip, yarın da İstanbul Halkalı karşısında 15.00’de sınav verecek, maçı kazanması halinde finale yükselecek. İstanbul Halkalı, ilk gün Bilecikspor’a 4-0 yendi. Yalova Grubu’nda yer alan bir diğer temsilcimiz Güneşspor, ilk günü bay çekti, dün İstanbul Başakşehir ile karşılaşacaktı. Temsilcimiz, grupta son maçını yarın 13.00’de Sakarya Demirspor ile oynayacak. Bu grupta oynanan ilk maçta Sakarya Demirspor, İstanbul Başakşahir’i 2-1 mağlup etti.

