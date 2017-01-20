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U-15’lerde Körfez GB’de işi bitirdi

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U-15’lerde Körfez GB’de işi bitirdi
U-15 Ligi Play-Off’ta bitime bir maç kala Körfez GB’de şampiyonluğunu ilan etti.

A Grubu’nda 8’er puanlı iki takımın maçında Derince Demirspor’u 2-0 yenen Körfez GB, çok önemli bir başarıya imza attı, grubunu şampiyon tamamladı.

İKİNCİ YILINDA TÜRKİYE ŞAMPİYONASI’NA GİDECEK
Futbol kategorisinde geçen yıl faaliyetlerine başlayan Körfez GB, ikinci yılında çok önemi bir başarıya imza attı, U-15 yaş grubunda ilimizi Türkiye Şampiyonası’nda temsil etme hakkını kazandı. U-15 Ligi Play-Off’ta Derince Demirspor ve Karamürsel İY gibi altyapısına çok büyük önem veren iki takımı geride bırakan Kırmızı-Beyazlı ekip, şampiyonluğa ulaştı. Körfez GB, önceki akşam Demirspor’u deplasmanda 2-0 mağlup etti, bitime 1 maç kala şampiyonluğunu garantiledi.

41 FK VE GÜNEŞSPOR AVANTAJLI
U-15 Ligi Play-Off’ta son hafta maçları öncesinde B Grubu’nda 41 FK, C Grubu’nda da Güneşspor rakiplerinin bir adım önündeler. B Grubu’nda 13 puanla liderlik koltuğunda oturan 41 FK, takipçisi Beylikbağıspor ile deplasmanda karşılaşacak. 24 Ocak Salı günü Beylikbağı Stadı’nda 15.00’de başlayacak maçta 41 FK’ya beraberlik yetiyor. C Grubu’nda da şampiyonluk düğümü 24 Ocak Salı günü çözülecek, lider Güneşspor Şekerpınar Stadı’nda 15.00’de Çayırovaspor’a konuk olacak.
 

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