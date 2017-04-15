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U-16 Ligi Play-Off’ta Körfez GB fark attı

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U-16 Ligi Play-Off’ta Körfez GB fark attı
U-16 Ligi Play-Off’ta 3’üncü hafta maçları oynanıyor. Önceki akşam da üç maç vardı, ikisi oynandı.

A Grubu’nda ilk maçını kaybeden Körfez GB, sahasında Harb-İşspor’u konuk etti. Kırmızı-Beyazlı ekip, rakibini 5-1 gibi farklı skorla mağlup etmeyi başardı.

H.YILDIZ EVİNDE MAĞLUP

U-16 Ligi D Grubu’nda iki maçından birini kazanan, diğer maçta mağlup olan Hereke Yıldızspor, önceki akşam sahasında Çayırovaspor’u konuk etti. Kırmızı-Yeşilli ekibin gençleri, rakipleri karşısında 1-0 mağlup olup, zirve yarışında çok büyük yara aldılar. Rakibin mağlup eden Çayırovaspor ise 2’de 2 yaparak, grupta liderlik koltuğuna oturdu. U-16 Ligi Play-Off’ta 3’üncü haftanın diğer müsabakaları dün oynanacaktı.

YENİDOĞAN-DARICASPOR MAÇI ERTELENDİ

U-16 Ligi Play-Off C Grubu’na dahil Yenidoğanspor ile Darıcaspor arasında önceki akşam M.Ali Kağıtçı Stadı’nda oynanması gereken karşılaşma Tertip Komitesi tarafından ertelendi. Yenidoğanspor’un 2.Küme U-19 Ligi’nde de aynı yaş grubu oyuncuları ile oynadığı, maçlar arka arkaya gelmesi nedeni ile Bordo-Mavili yönetim kurulunu talebi doğrultusunda ertelemenin olduğu öğrenildi.

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