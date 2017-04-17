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U-16 Play-Off’da Derince Derbisi Demirspor’un: 3-1

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U-16 Play-Off’da Derince Derbisi Demirspor’un: 3-1
U-16 Ligi Play-Off’ta üçüncü hafta maçları geride kaldı.

B Grubu’na dahil maçta Derince derbisinde Derince Belediye Demirspor ile D.Birlikspor takımları karşılaştı. Derince Belediye Demirspor, rakibine 3-1 üstünlük sağladı. A Grubu’nun zirvesinde yer alan İzmit GB ile B Grubu’nun lideri Güneşspor da, üçüncü hafta maçlarını farklı skorla galip bitirdiler.

YARIN AKŞAM 41 FK İLE GÜNEŞSPOR KARŞILAŞACAK

U-16 Ligi Play-Off’ta heyecan 4’üncü hafta maçları ile devam ediyor. İki maçta 4 puanı bulunan 41 FK, 3’de 3 yapan, grubun lideri Güneşspor ile oynuyor. Cephanelik Stadı’nda 19.00’da başlayacak maçın çok büyük çekişmeye sahne olması bekleniyor. Son maçını kazanan Derince Belediye Demirspor da, Şekerpınar Stadı’nda Çayırova GB’nin konuğu olacak. A Grubu’nun lideri İzmit GB ise Çarşamba günü Dilovası Belediyespor deplasmanına çıkacak.

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