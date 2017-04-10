U-16 Play-Off’ta Bekirdere ve Kavaklıspor kazandı

U-16 Ligi Play-Off’ta ilk hafta maçları oynanıyor.

Önceki gün C Grubu’na dahil maçta Yenidoğanspor ile Kavaklıspor takımları M.Ali Kağıtçı Stadı’nda karşılaştı. Deplasman takımı Kavaklıspor maçtan 7-1 galip geldi. Bekirderespor da, G.Şirinköyspor karşısında 2-1 galip geldi.

YARIN AKŞAMDA MAÇLAR VAR

U-16 Ligi Play-Off’ta heyecan yarın akşam oynanacak ikinci hafta maçları ile devam edecek. A Grubu’na dahil maçta Harb-İşspor ile İzmit GB takımları yarın akşam kozlarını Kavaklı Stadı’nda 19.15’te paylaşacak. B Grubuna dahil maçta da Derince Birlikspor ile Güneşspor takımları, derince Stadı’nda 19.15’de başlayacak maçta karşı karşıya gelecek.