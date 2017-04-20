U-16 Play-Off’ta Güneşspor 41 FK’yı zirveye yaklaştırmadı

B Grubu’nda şampiyonluk için belki de son şansını kullanan 41 FK, lider Güneşspor ile karşılaştı. 3’te 3 yapan Güneşspor, 41 FK’yı 1-0 yendi, puan farkını da 8’e çıkardı.
DERİNCE BEL. DEMİR BERABERE
U-16 Ligi Play-Off B Grubu’nda zirve iddiasını devam ettirmek isteyen Derince Belediye Demirspor, dün akşam Şekerpınar Stadı’nda Çayırova GB’nin konuğu oldu. Mavi-Lacivertli ekip, rakibi ile 0-0 berabere kaldı, çok önemli iki puan kaybetti. U-16 Ligi Play-Off’ta bu akşamda C Grubu’na dahil maçlar var. Bekirderespor ile Yenidoğanspor, Avni Kalkavan Stadı’nda 19.00’da başlayacak maçta kozlarını paylaşacak. Kavaklıspor ise deplasmanda Darıcaspor ile karşılaşacak. Metin Oktay Stadı’ndaki karşılaşma 19.30’da başlayacak.
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