U-16 Play-Off’ta ilk yarı tamamlanıyor

U-16 Ligi Play-Off’ta heyecan hafta içinde oynana maçlarla devam etti.

Yarın ve pazar oynanacak maçların ardından da ilk yarı sona erecek. D Grubu’nda önceki gün oynana maçta Karamürsel İY’yi 5-2 yenen Çayırovaspor, liderliğini devam ettirdi. A Grubu’nda da puan kaybı olmayan iki takımın mücadelesinde Dilovası Belediyespor, İzmit GB’yi 3-1 yendi. C Grubu’nda iki maçta 3 puan toplayan Bekirderespor da, Yenidoğanspor’u 7-1 mağlup etmeyi başardı.

KÖRFEZ GB İLE DİLOVASI OYNUYOR

A Grubu’nda ilk üç maçında puan kaybı yaşamayan Dilovası Belediyespor, bugün 3 maçta 6 puan toplayan körfez GB’yi konuk olacak. Körfez GB açısından çok büyük önem taşıyan karşılaşma Esentepe Stadı’nda 15.00’te başlayacak. Derince Stadı’nda oynanacak maçlarda ise 17.00’de Derince belediye demir-41 FK, 19.00’da da Derince Birlikspor-Çayırova GB müsabakaları oynanacak.